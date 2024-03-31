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В Хабаровском крае мошенники похитили из бюджета 20 млн р. через договоры ДМС

Как украсть 20 млн. рублей через договоры ОМС?

0:54
Страхование

В Хабаровском крае вынесен приговор по уголовному делу о хищении 84 млн рублей.

Как украсть 20 млн. рублей через договоры ОМС?
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Около 20 млн рублей из этой суммы были легализованы путем заключения агентских договоров добровольного медицинского страхования сотрудников обществ. Пять участников организованной группы признаны виновными в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере. Генеральный директор ООО “Дальневосточный центр стратегических разработок” и генеральный директор ООО “Антар” заключили фиктивные договоры о трудоустройстве работников других регионов в Хабаровский край.

Участникам организованной группы назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком от 4 до 5 лет. Приговор в законную силу не вступил, государственное обвинение поддержано прокуратурой Кировского района Хабаровска.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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