В Хабаровском крае мошенники похитили из бюджета 20 млн р. через договоры ДМС

В Хабаровском крае вынесен приговор по уголовному делу о хищении 84 млн рублей.
Около 20 млн рублей из этой суммы были легализованы путем заключения агентских договоров добровольного медицинского страхования сотрудников обществ. Пять участников организованной группы признаны виновными в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере. Генеральный директор ООО “Дальневосточный центр стратегических разработок” и генеральный директор ООО “Антар” заключили фиктивные договоры о трудоустройстве работников других регионов в Хабаровский край.
Участникам организованной группы назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком от 4 до 5 лет. Приговор в законную силу не вступил, государственное обвинение поддержано прокуратурой Кировского района Хабаровска.
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