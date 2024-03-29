Кратко об ОСАГО: факторы ценообразования

ОСАГО является обязательной страховкой для владельцев автомобилей, возмещающей ущерб в случае ДТП. Стоимость полиса рассчитывается на основе различных коэффициентов, таких как стаж вождения, характеристики транспортного средства и регион. Многие водители могут сэкономить на ОСАГО, используя агрегаторы разных страховых компаний и сравнивая персональные базовые ставки.
Обычно основную сумму полиса ОСАГО определяет мощность двигателя автомобиля, и выбор менее мощного автомобиля может снизить цену страховки.
Также страховые компании учитывают историю нарушений ПДД и штрафов при расчете базовой ставки, что может повлиять на стоимость страховки.
Обычно полис оформляется на короткий срок, например, от 3 до 9 месяцев, может быть выгодным и сэкономить почти 50%.
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