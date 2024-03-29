Генеральные директоры компаний получили приговор за мошенничество и отмывание денег через медстрахование в Хабаровске

Генеральные директоры компаний "Дальневосточный центр стратегических разработок" и "Антар" получили судебные приговоры.
По сведениям из судебных документов, оба руководителя участвовали в программе "Повышение мобильности трудовых ресурсов". Они заключали поддельные трудовые договоры с работниками из различных регионов страны и представляли ложные отчеты о привлечении трудовых ресурсов в комитет по труду и занятости. Это позволило им получить субсидию в размере 84 миллиона рублей.
Через соглашения о добровольном медицинском страховании им удалось "отмыть" еще 20 миллионов рублей.
В судебном процессе участвовали пять человек, признанных виновными по обвинениям в мошенничестве и легализации денег. Приговор суда был относительно мягким: от 2,5 лет реального заключения до 5 лет условного наказания.
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