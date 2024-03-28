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Единый полис ОСАГО в России и Беларуси вступает в силу с 1 октября 2024

С начала октября вступает в силу единый полис ОСАГО для России и Беларуси

1:22
Страхование

Согласно объявлению президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, с 1 октября 2024 года начнет действовать единый полис страхования автогражданской ответственности для России и Беларуси. Он подтвердил эту информацию в ходе онлайн-конференции издания "Реальное время".

С начала октября вступает в силу единый полис ОСАГО для России и Беларуси
Фото: commons.wikimedia.org by Shuets Udono is licensed under CC BY-SA 2.0

Евгений Уфимцев также уточнил, что переговоры о подобной инициативе уже ведутся с Казахстаном, и не исключил возможности присоединения других стран из Евразийского экономического союза и Европейского союза. В настоящее время основным приоритетом является запуск совместной технической работы между двумя государствами.

Ранее рассматривалась возможность проведения тестирования единой системы страхования автогражданской ответственности в нескольких регионах-пилотах, однако от этой идеи в настоящее время отказались. Планируется, что объединение систем ОСАГО и ОСГО России и Беларуси будет реализовано непосредственно в обоих странах.

На первом этапе введения единого ОСАГО при оформлении полиса российскими автовладельцами стоимость будет рассчитываться в соответствии с тарифами и правилами, установленными для заключения российского договора ОСАГО. Автомобилистам из Беларуси будет предоставлена цена полиса в соответствии с тарифами этой республики на данный вид страхования.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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