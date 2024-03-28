"Детские травмы". Россияне рассказали, посещение каких врачей вызывает у них максимальный дискомфорт

Нелюбимыми врачами россиян оказались стоматологи, гинекологи и онкологи

1:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

Стоматологи возглавили список врачей, посещение которых вызывает у россиян наибольший дискомфорт, сообщает АСН, ссылаясь на данные опроса 1286 человек, проведенного СК "АльфаСтрахование".

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Нелюбовь к зубным врачам выразили 36% россиян. На втором месте оказались гинекологи — о нежелании ходить к ним заявили 24% опрошенных. Проктолога назвали нелюбимым врачом 22% респондентов, столько же избегают визитов к онкологу, в том числе профилактических.

18% опрошенных испытывают страх перед посещением гастроэнтеролога, а 11% не любят офтальмологов. Оттягивают визит к дерматологу 8%, а 6% неохотно идут к кардиологу. Самыми "нестрашными" стали специалисты УЗИ и рентгенологи — их избегают всего 2% россиян.

Нежелание идти на прием к тому или иному специалисту россияне объяснили в первую очередь детскими травмами (44%), еще 22% пожаловались на низкое качество ранее оказанных медицинских услуг. 17% посетовали на отсутствие хороших специалистов в их населенном пункте, а 17% признались, что боятся услышать плохой диагноз.

Опрос показал, что ежегодную диспансеризацию проходят 45% респондентов, а 18% сдают анализы раз в полгода. Всего 4% делают это ежемесячно. 12% опрошенных признались, что не посещали врачей более года.

Причиной обращения к врачу в 78% случаев становится плохое самочувствие или болезнь. При этом 33% респондентов считают, что посещения врача общей практики в этих случаях достаточно, и не видят нужды в дополнительных обследованиях при отсутствии острых состояний.