33 несуществующих аварии. В Ульяновске осуждена группа автомошенников, получившая 11 млн рублей от страховых компаний

Группа автоподставщиков в Ульяновске получила тюремные сроки

1:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Ульяновске СК "АльфаСтрахование" помогла правоохранительных органам арестовать группу мошенников в сфере автострахования, которая в течение трёх лет инсценировала ДТП, сообщает АСН.

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Преступники действовали с октября 2019 г. по апрель 2022 г. при посредничестве подставных автовладельцев и должностных лиц, которые подделывали административные материалы по несуществующим ДТП.

Всего за три года преступники организовали 33 ложных аварий и получили от страховых компаний 11 млн руб. Шестерым мошенникам, в том числе трём сотрудникам ГИБДД, суд назначил реальные тюремные сроки. Один из автоподставщиков начал отбывать наказание раньше, за другое преступление.

Самый большой тюремный срок составил 17 лет колонии. Кроме того, мошенники обязаны оплатить назначенные судом штрафы и компенсировать 11 млн руб. убытков двум страховым компаниям и Российскому союзу автостраховщиков.