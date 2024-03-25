Когда можно получить до 10 миллионов рублей за потерю вклада в "лопнувшем" банке

Госдума: вкладчикам вернут до 10 млн рублей, если деньги от продажи квартиры

0:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

В нижней палате парламента напомнили, что в России действует государственное страхование вкладов. Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Каждый банк, работающий в России, входит в систему страхования вкладов и платит взносы, а его работу в этом направлении курирует Агентство по страхованию вкладов. Компенсацию получить могут практически все вкладчики — от физических лиц и компаний до НКО и профсоюзов.

Кроме того, вкладчикам банков, потерявших лицензию, возместят 100% потерянных средств, если они не превышают сумму в 1,4 млн рублей. В отдельных случаях, например, при получении денег за продажу квартиры или в качестве наследства, компенсация может составить до 10 млн рублей.

Что касается денег, которые не попадают под страхование, это средства на электронных кошельках, а также счета в отделениях российских банков за рубежом, добавили в Госдуме.