Судья ответила на претензии группы Metallica строчкой из песни Тейлор Свифт

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Суд отказал группе Metallica в страховке за отмену концертов из-за COVID-19

1:16
Страхование

Группа Metallica проиграла суд, в котором требовала компенсацию за отменённые из-за COVID-19 концерты. Об этом сообщает Billboard.

Суд отказал группе Metallica в страховке за отмену концертов из-за COVID-19
Фото: commons.wikimedia.org by DallasFletcher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спор возник из-за шести концертов легендарной команды, которые должны были пройти в странах Южной Америки в марте 2020 года, но были отменены из-за начавшейся пандемии коронавируса. Рокеры посчитали, что их страховка в Lloyd's of London должна была покрыть потери, которые составили 3,2 млн долларов.

При этом в полисе музыкантов не было прописано страховых случаев, связанных с инфекционными заболеваниями. Metallica тогда заявила, что причиной отмены выступлений могли быть факторы, не связанные с коронавирусом. Однако судья из Калифорнии Мария Стрэттон встала на сторону страховой компании и назвала заявления группы нереалистичными.

— Перефразируя Тейлор Свифт: "Мы были там. Мы слишком хорошо это помним", — заявила служительница Фемиды.

По решению суда Lloyd's of London не придётся выплачивать группе Metallica компенсации. Стрэттон также напомнила, что в марте 2020 года ещё не было вакцины от COVID-19, поэтому другие факторы на отмену выступлений команды повлиять не могли.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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