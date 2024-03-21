В Карелии из-за поломки импортного двигателя комбинат понёс убытки на десятки миллионов рублей

Карельский деревообрабатывающий комбинат "Калевала" получил десятки миллионов рублей в качестве компенсации за простой из-за зарубежного двигателя. Об этом сообщает "АльфаСтрахование".
На предприятии сломался электродвигатель, из-за которого работа "встала". Комбинат понёс убытки на 40 млн рублей, а ремонт двигателя обошёлся ещё почти в 4 млн рублей.
При этом ремонт был несложным, однако его осуществление затруднялось тем, что механизм был импортным. Это и отняло много времени, рассказал страховщик.
К счастью для предприятия, подобные риски были прописаны в договоре со страховой фирмой, которая полностью возместила ущерб.
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