В Карелии из-за поломки импортного двигателя комбинат понёс убытки на десятки миллионов рублей

Карельский комбинат понёс убытки на 40 млн рублей из-за импортного двигателя

Карельский деревообрабатывающий комбинат "Калевала" получил десятки миллионов рублей в качестве компенсации за простой из-за зарубежного двигателя. Об этом сообщает "АльфаСтрахование".

Фото: commons.wikimedia.org by MatthiasKabel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На предприятии сломался электродвигатель, из-за которого работа "встала". Комбинат понёс убытки на 40 млн рублей, а ремонт двигателя обошёлся ещё почти в 4 млн рублей.

При этом ремонт был несложным, однако его осуществление затруднялось тем, что механизм был импортным. Это и отняло много времени, рассказал страховщик.

К счастью для предприятия, подобные риски были прописаны в договоре со страховой фирмой, которая полностью возместила ущерб.