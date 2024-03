В Карелии из-за поломки импортного двигателя комбинат понёс убытки на десятки миллионов рублей

Карельский деревообрабатывающий комбинат "Калевала" получил десятки миллионов рублей в качестве компенсации за простой из-за зарубежного двигателя. Об этом сообщает "АльфаСтрахование".

Фото: commons.wikimedia.org by MatthiasKabel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported