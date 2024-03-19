Верховный суд разъяснил, что неустойку и штраф по ОСАГО нужно считать от суммы невыплаченного страхового возмещения.

Верховный суд разъяснил, как считать штраф и неустойку по полису ОСАГО

1:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Неустойку и штраф по ОСАГО нужно считать от суммы невыплаченного страхового возмещения, сообщает АСН со ссылкой на определение Верховного суда РФ.

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ВС разъяснил, что если страховщик не выдал направление на ремонт и пострадавший отказался от денег вместо ремонта, то по окончании всех установленных сроков можно взыскать убытки, которые, в отличие от страхового возмещения, не ограничены лимитом в 400 тыс. руб.

Неустойка и штраф в случае взыскания убытков тоже подлежат взысканию, говорится в определении суда.

"То обстоятельство, что судом первой инстанции взыскано не страховое возмещение, а убытки, не освобождает ответчика, не исполнившего обязательство по страховому возмещению, от взыскания неустойки и штрафа", — уточняет ВС.

Неустойка взыскивается в размере 0,5% в день при нарушении срока проведения ремонта и 1% в день за нарушение срока выплаты страхового возмещения или выдачи направления на ремонт, отмечает Верховный суд, ссылаясь на п. 76 постановления Пленума.

Что касается размера штрафа, Верховный суд напомнил про п. 83 постановления Пленума. В нем указано, что штраф составляет 50% от разницы между надлежащим размером страхового возмещения и той суммой, которую страховая компания выплатила добровольно до суда. При этом не учитываются суммы неустойки, финансовой санкции, компенсации морального ущерба и другие суммы, не входящие в состав страхового возмещения.

Для вынесения решения суду нужно предъявить два экспертных заключения: расчет убытка, исходя из среднерыночных цен в регионе, и расчет недоплаченного страхового возмещения по единой методике для начисления неустойки и штрафа, рассказал АСН юрист страховой компании.

Ранее выяснилось, что короткие полисы ОСАГО оказались непопулярны в России из-за дороговизны.