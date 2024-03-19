Как вкладчикам "лопнувших" банков оформить и получить страховое возмещение онлайн

Россиянам разрешили получать страховое возмещение через интернет

0:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

Россияне, чьи сбережения хранились в банках, потерявших лицензию, с сегодняшнего дня могут оформить и получить страховое возмещение онлайн. Об этом напоминает РИА "Новости".

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Для этого клиентам "лопнувших" банков нужно обратиться в Агентство по страхованию вкладов. Сделать это можно либо через сайт АСВ, либо через "Госуслуги".

Раньше для получения возмещения нужно было лично посетить офис АСВ или офис уполномоченного банка-агента и принести с собой множество документов. Теперь вся процедура может быть осуществлена удалённо.

Возмещение будет переведено на номер счёта, указанный гражданином в заявлении. Также можно получить страховку на карту "Мир", предоставив её реквизиты.

Напомним, ранее стало известно том, что россияне смогут получить страховое возмещение через "Госуслуги", но такой способ вызовет затруднения у одной категории граждан. Подробнее об этом читайте в нашем материале.