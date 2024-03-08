В России получить возмещение по вкладам в закрывшихся банках станет проще

Россияне смогут получить возмещения по вкладам через "Госуслуги"

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С 19 марта в России можно будет получить возмещения по вкладам в банках, потерявших лицензию, через "Госуслуги". Об этом пишет "АиФ" со ссылкой на экономиста Екатерину Синицыну.

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Для этого достаточно пройти удалённую идентификацию и подать заявление на "Госуслугах" или на сайте "Агентства по страхованию вкладов". Раньше за своими деньгами пришлось бы идти в офис АНВ или банка-агента, отметила эксперт.

Синицына добавила, что такой способ будет очень популярен, но трудности с ним могут возникнуть у пожилых вкладчиков, которые не очень сильны в интернете. Для таких категорий граждан возможность подать заявление на возврат средств лично сохранится.

Напомним, накануне сообщалось, что Центробанк продлил запрет на снятие иностранной валюты. Он будет действовать ещё как минимум полгода. О причинах такого решения читайте в нашем материале.