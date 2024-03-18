За прошлый год страховщики через брокеров сделали сборы на 13 млрд рублей больше, чем за 2022-й

В России выросли сборы через страховых брокеров

1:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2023 году страховые компании через страховых брокеров сделали сборы на 15,5% больше, чем в 2022 году. Об этом пишет АСН со ссылкой на главу Совета АПСБ Катерину Якунину.

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Всего через брокеров страховщики собрали в том году почти 98 млрд рублей, тогда как годом ранее сборы составили чуть больше 84,5 млрд рублей.

В среднем посредники за свои услуги брали комиссию в размере 12%. Причём именно на брокеров пришёлся 81% всех сборов страховых фирм в ушедшем году.

Самые высокие комиссии были у автодилеров — 33%. Следом идут кредитные организации — 28%. А на третьем месте страховые агенты-юрлица — 27%. Четвёртую строку заняли агенты-физлица — 17%, а брокеры оказались на пятом месте.

Как отметила Якунина, в 2023 году услуги страховых брокеров оставались востребованными. Более того, страховые компании впервые собрали через них почти 100 млрд рублей, добавила специалист.