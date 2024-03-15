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Страховка от испачканной одежды, дождя и депрессии: какие ещё необычные риски существуют

Самые необычные риски, которые можно застраховать

1:07
Страхование

Страхование от пятен кетчупа, которое недавно появилось в ОАЭ, могло бы стать популярным и в РФ. Об этом заявили в Страховом Доме ВСК, пишет "Российская газета".

Самые необычные риски, которые можно застраховать
Фото: commons.wikimedia.org by Fiesta22 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как подсчитали в компании, страховка одежды от пятен может стоить от 87 рублей. Если застраховать, например, футболку стоимостью 1500 рублей, то запачкав её, можно получить 400 рублей компенсации и потратить их на химчистку или стиральный порошок. А в случае сильной порчи — вернуть себе всю стоимость одежды.

"Совкомбанк Страхование Жизни" среди необычных предложений назвал страхование животных при перелёте в багажном отсеке, ущерб машине от грызунов и ущерб имуществу от летательных аппаратов.

При этом страховщики добавляют, что популярными продуктами бы стали страховка на случай депрессии, дождя, от ошибок виртуального помощника, от неурожая и испорченного отдыха.

Наконец, не исключено, что востребованными стали бы и такие предложения, как страхование от подорожания бензина, от отмены концерта или массового мероприятия и от наезда самоката.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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