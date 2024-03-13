Плюсы и минусы оформления страховки для смартфона или другого гаджета

Зачем нужно страховать гаджеты при покупке

1:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

Приобретение страховки при покупке гаджета не является обязательным. Но в отличие от гарантии на технику, полис компенсирует ущерб не только при поломке устройства, но и при потере или краже.

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Обратите внимание, что банки могут настаивать на оплате страховки, если гаджет приобретается в кредит. При этом покупателю может быть предоставлен беспроцентный займ.

Магазин не является стороной сделки — договор заключается между покупателем и страховой компанией. Клиент оплачивает полис, а страховщик в случае инцидента возмещает ущерб: либо деньгами, либо ремонтом.

Обычно срок страхования гаджета составляет от 1 месяца до 2 лет, а действовать полис начинает спустя пару недель после приобретения устройства. Рекомендуется внимательно изучать условия страхования в договоре, прежде чем его подписывать.

Страховка распространяется на различные виды техники, в том числе новые и поддержанные гаджеты. Кроме того, нередко купить технику и полис можно через интернет.

Что касается минусов, то это дополнительные расходы на страхование, ограниченный выбор предложений от страховщиков и возможные ограничения в них.