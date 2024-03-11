Краткосрочные полисы ОСАГО: ФАС и Роспотребнадзор проведут проверку страховых компаний за отказы их выдавать

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роспотребнадзор просят проверить выдачу краткосрочных полисов ОСАГО страховыми компаниями. С таким запросом в ведомства обратился депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга Михаил Романов.
В пресс-службе парламентария сообщили, что поводом для запроса стали неоднократные сообщения жителей Санкт-Петербурга об отказе страховщиков оформлять краткосрочные полисы. Страховые компании ссылаются на отсутствие готовности электронных систем к новшествам и предлагают автовладельцам подождать неопределенное время либо купить обычные ОСАГО сроком от трех месяцев.
"Многие автомобилисты были вынуждены выбрать второй вариант, так как действие прежних полисов истекало, а перерыв в пользовании машиной был невозможен", — говорится в запросе Романова.
По мнению Романова, речь может идти о сговоре страховщиков, которые хотят уклониться от продажи более дешевых полисов и удерживают клиентов незаконными методами.
Со 2 марта в России появилась возможность оформить полис ОСАГО сроком от одного дня. Ранее минимальный период действия страховки составлял три месяца.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали женщину, продававшую в метро поддельные полисы ОСАГО.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.