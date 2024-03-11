В Петербурге задержали молодую девушку, которая продавала поддельные страховые полисы в московском метро

В полиции заявили о задержании 26-летней россиянки, которая продала несколько десятков поддельных полисов ОСАГО. Об этом сообщает 78.ru.
Девушка была задержана 7 марта на улице Композиторов в Северной столице. Известно, что она находилась в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В Петербурге аферистка находилась без регистрации.
Как заявили в правоохранительных органах, злоумышленница действовала не одна, а в составе банды. В московском метро ей удалось продать порядка 50 поддельных страховых полисов. Сумма ущерба не раскрывается, расследование продолжается.
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