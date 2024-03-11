В Петербурге задержали молодую девушку, которая продавала поддельные страховые полисы в московском метро

Россиянка продала в метро 50 поддельных полисов ОСАГО

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В полиции заявили о задержании 26-летней россиянки, которая продала несколько десятков поддельных полисов ОСАГО. Об этом сообщает 78.ru.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Девушка была задержана 7 марта на улице Композиторов в Северной столице. Известно, что она находилась в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В Петербурге аферистка находилась без регистрации.

Как заявили в правоохранительных органах, злоумышленница действовала не одна, а в составе банды. В московском метро ей удалось продать порядка 50 поддельных страховых полисов. Сумма ущерба не раскрывается, расследование продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что за бесконтактное ДТП будет платить страховая компания виновника аварии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.