"Любовь может быть чрезмерной". Американский производитель Heinz начал страховать любителей кетчупа

Heinz объявил о запуске первого в мире страхового полиса на кетчуп

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компания Heinz Arabia объявила о запуске первого в мире страхового полиса на кетчуп. Новая программа призвана компенсировать стресс и неудобства, связанные с проливанием легендарного соуса.

Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain

Как сообщают представители компании, на создание страховки их вдохновили публикации в соцсетях о неприятных инцидентах, связанных с кетчупом. Страховой пакет охватывает 57 различных типов "несчастных случаев" — от пятен на одежде, коврах и обоях до брызг на домашнем животном.

"Здесь, в Heinz, мы знаем, что любовь поклонников к нашему кетчупу иногда может быть чрезмерной. Наше исследование показывает, что у 48% из них постоянно происходят несчастные случаи с кетчупом, но 91% клянутся, что их любовь к Heinz того стоит", — говорится в публикации компании.

Пока что страховой полис доступен только в ОАЭ. Потерпевшим Heinz Arabia обещает "быструю и беспроблемную" компенсацию, включая услуги клининга, прачечной, разнорабочих и даже спа-процедуры.

Подать заявку на страховое возмещение любители кетчупа могут на сайте компании или в социальных сетях по хэштегу #HeinzKetchupInsurance.