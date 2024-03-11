"Любовь может быть чрезмерной". Американский производитель Heinz начал страховать любителей кетчупа

Компания Heinz Arabia объявила о запуске первого в мире страхового полиса на кетчуп. Новая программа призвана компенсировать стресс и неудобства, связанные с проливанием легендарного соуса.
Как сообщают представители компании, на создание страховки их вдохновили публикации в соцсетях о неприятных инцидентах, связанных с кетчупом. Страховой пакет охватывает 57 различных типов "несчастных случаев" — от пятен на одежде, коврах и обоях до брызг на домашнем животном.
"Здесь, в Heinz, мы знаем, что любовь поклонников к нашему кетчупу иногда может быть чрезмерной. Наше исследование показывает, что у 48% из них постоянно происходят несчастные случаи с кетчупом, но 91% клянутся, что их любовь к Heinz того стоит", — говорится в публикации компании.
Пока что страховой полис доступен только в ОАЭ. Потерпевшим Heinz Arabia обещает "быструю и беспроблемную" компенсацию, включая услуги клининга, прачечной, разнорабочих и даже спа-процедуры.
Подать заявку на страховое возмещение любители кетчупа могут на сайте компании или в социальных сетях по хэштегу #HeinzKetchupInsurance.
Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.