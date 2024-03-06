Власти РФ планируют стимулировать размещение долгосрочных вкладов в банках

Агентство по страхованию вкладов рассказало, что российское правительство планирует развивать финансовые долгосрочные инструменты, пишет "Российская газета".
В частности, президент РФ Владимир Путин сделал предложение о запуске безотзывных сберегательных сертификатов. На них, как и на долгосрочные вклады, будет создано повышенное страховое покрытие в размере до 2,8 млн рублей. Все это призвано повысить интерес к долгосрочным вкладам и тем самым привлечь "длинные денежные средства", которые в свою очередь трансформируют экономику страны.
"При этом одновременно рассматривается возможность снижения ставки отчисления банков в фонд обязательного страхования вкладов по таким депозитам", — отмечают в пресс-службе организации
Эксперты считают, что такая новация будет введена уже в скором времени, в короткие сроки подготовится соответствующий законопроект.
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