Потерявший полтора года назад лицензию "ОБР" исключён из реестра банков, у которых застрахованы вклады

Агентство по страхованию вкладов исключило из своего реестра "Объединённый Банк Республики". Об этом сообщает портал Банки.ру.
"ОБР" больше не является частью системы страхования вкладов. Более того, сама финансовая организация в феврале была внесена Центробанком в список ликвидированных банков.
"Объёдинённый Банк Республики" работал в городе Чебоксары. В октябре 2022 года стало известно, что у него отозвали лицензию. В ЦБ РФ объяснили это добровольной ликвидацией организации.
Банк занимал место в середине четвёртой сотни российских банков.
Накануне Банк России заявлял, что документы на получение страховой лицензии будут принимать лишь в электронном виде. Принимать бумажные носители больше не будут. Почему — читайте в нашем материале.
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