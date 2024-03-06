Потерявший полтора года назад лицензию "ОБР" исключён из реестра банков, у которых застрахованы вклады

"Объединённый Банк Республики" исключён из системы страхования вкладов

0:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

Агентство по страхованию вкладов исключило из своего реестра "Объединённый Банк Республики". Об этом сообщает портал Банки.ру.

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"ОБР" больше не является частью системы страхования вкладов. Более того, сама финансовая организация в феврале была внесена Центробанком в список ликвидированных банков.

"Объёдинённый Банк Республики" работал в городе Чебоксары. В октябре 2022 года стало известно, что у него отозвали лицензию. В ЦБ РФ объяснили это добровольной ликвидацией организации.

Банк занимал место в середине четвёртой сотни российских банков.

Накануне Банк России заявлял, что документы на получение страховой лицензии будут принимать лишь в электронном виде. Принимать бумажные носители больше не будут. Почему — читайте в нашем материале.