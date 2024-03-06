Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работавший с Пугачёвой продюсер предупредил иноагентов о больших убытках
Почему нельзя смотреть кошке в глаза
В Москве состоялась премьера фильма "Онегин" Сарика Андреасяна
В сфере туризма в Крыму нужно еще 200 тысяч человек
Путин объяснил рекорды в жилищном строительстве заинтересованностью банков
Эксперты рекомендовали россиянам учитывать особенности региона при решении об установке газгольдера
The Sun: радиочастотный поиск поможет раскрыть исчезновение рейса MH370
Финал этих фильмов невозможно предугадать
Понятие ассортимента здоровых продуктов: мифы и реальность от эксперта
Потерявший полтора года назад лицензию "ОБР" исключён из реестра банков, у которых застрахованы вклады

"Объединённый Банк Республики" исключён из системы страхования вкладов

0:51
Страхование

Агентство по страхованию вкладов исключило из своего реестра "Объединённый Банк Республики". Об этом сообщает портал Банки.ру.

"Объединённый Банк Республики" исключён из системы страхования вкладов
Фото: picasaweb.google.com by Kuba is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"ОБР" больше не является частью системы страхования вкладов. Более того, сама финансовая организация в феврале была внесена Центробанком в список ликвидированных банков.

"Объёдинённый Банк Республики" работал в городе Чебоксары. В октябре 2022 года стало известно, что у него отозвали лицензию. В ЦБ РФ объяснили это добровольной ликвидацией организации.

Банк занимал место в середине четвёртой сотни российских банков.

Накануне Банк России заявлял, что документы на получение страховой лицензии будут принимать лишь в электронном виде. Принимать бумажные носители больше не будут. Почему — читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Мифы и правда о надежности двигателей Kia Rio и Hyundai Solaris
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Взойдут даже старые семена: рассказываем как это делать
Западные партнёры начинают понимать, что Украина тянет их на дно Дмитрий Плотников Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура об F-35, выдав цели НАТО Любовь Степушова
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Обнаружить это животное спустя 87 лет помогла собака: в Южной Африке переоткрыли необычный золотой вид кротов
Урожай голубики будет хорошим, если правильно подкормить голубику
Урожай голубики будет хорошим, если правильно подкормить голубику
Последние материалы
Работавший с Пугачёвой продюсер предупредил иноагентов о больших убытках
Почему нельзя смотреть кошке в глаза
В Москве состоялась премьера фильма "Онегин" Сарика Андреасяна
В сфере туризма в Крыму нужно еще 200 тысяч человек
Путин объяснил рекорды в жилищном строительстве заинтересованностью банков
Эксперты рекомендовали россиянам учитывать особенности региона при решении об установке газгольдера
The Sun: радиочастотный поиск поможет раскрыть исчезновение рейса MH370
Финал этих фильмов невозможно предугадать
Понятие ассортимента здоровых продуктов: мифы и реальность от эксперта
Байден: мне лучше не отвечать на вопросы, иначе у меня будут неприятности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников