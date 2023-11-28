У двух знаков Зодиака начинается "черная полоса"

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Известная астролог Тамара Глоба выделила два знака зодиака, предрекая им наступление неудачного периода.

Фото: commons.wikimedia. org by MUDIT MISHRA JYOTISHACHGARYA is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Рак

На этой неделе предстоит столкнуться с небольшими неудобствами и комическими недоразумениями. Хотя все это не является критическим, оно способно слегка нарушить покой. Важно поддерживать оптимистичное отношение, вдыхая полной грудью и рассматривая происходящее философски. Особенно если не заострять внимание на мелочах, а взглядывать на ситуацию в целом, то все сложится вполне благополучно.

Скорпион

Возможно, ваши дела не идут так, как вы задумывали. Возникают преграды и недопонимания. Существует вероятность того, что вы постараетесь преодолеть все трудности методом проб и ошибок, чтобы соответствовать вашим планам.

Однако важно осознать, что это не стоит ваших нервов. Иногда наступают времена, когда нужно просто подождать. Принимайте текущую ситуацию и найдите время для отдыха, занятий любимым делом и радостей.