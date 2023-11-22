Зелёный Деревянный дракон является одним из 12 символов китайского гороскопа и именно его годом будет 2024-й. Согласно китайской астрологии, каждое животное-символ имеет свои особенности и принесет определённое влияние на год.
“Мы же понимаем, что не может быть такого, что для всех Год Дракона одинаково удачный или неудачный. Мы, астрологи, считаем, что есть другие более важные циклы, в том числе и планетарные, чем 12-летние циклы тотемного животного, повторяющиеся каждые 12 лет. Дракон – это всё-таки животное благородное, и оно благоволит людям смелым, трудолюбивым, которые уверены в своих силах”, - рассказала астролог Любимова Лилия.
Зелёный Деревянный Дракон олицетворяет силу природы и рост. Он считается символом удачи, процветания и успеха. В 2024 году данный символ предполагает сильное влияние природных объектов и окружающей среды на мир и нас самих.
“Классически считается, что у всех тех, кто родились в год хозяина года, есть дополнительный бонус по отношению к остальным. Также есть некоторые животные, это Обезьяна и Крыса, с которыми Дракон в дружбе. То есть этим людям, родившимся в год Обезьяны и в год Крысы, тоже такой дополнительный бонус в виде благосклонности хозяина года может быть”, - отметила эксперт.
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