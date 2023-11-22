Что принесёт Зелёный Деревянный Дракон в 2024 году: удача для него самого, Обезьяны и Крысы

1:34 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Зелёный Деревянный дракон является одним из 12 символов китайского гороскопа и именно его годом будет 2024-й. Согласно китайской астрологии, каждое животное-символ имеет свои особенности и принесет определённое влияние на год.

Фото: chinaexpro. ru

“Мы же понимаем, что не может быть такого, что для всех Год Дракона одинаково удачный или неудачный. Мы, астрологи, считаем, что есть другие более важные циклы, в том числе и планетарные, чем 12-летние циклы тотемного животного, повторяющиеся каждые 12 лет. Дракон – это всё-таки животное благородное, и оно благоволит людям смелым, трудолюбивым, которые уверены в своих силах”, - рассказала астролог Любимова Лилия.

Зелёный Деревянный Дракон олицетворяет силу природы и рост. Он считается символом удачи, процветания и успеха. В 2024 году данный символ предполагает сильное влияние природных объектов и окружающей среды на мир и нас самих.

“Классически считается, что у всех тех, кто родились в год хозяина года, есть дополнительный бонус по отношению к остальным. Также есть некоторые животные, это Обезьяна и Крыса, с которыми Дракон в дружбе. То есть этим людям, родившимся в год Обезьяны и в год Крысы, тоже такой дополнительный бонус в виде благосклонности хозяина года может быть”, - отметила эксперт.