Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запад не готов к миру с Россией на Украине: не подоспели условия
Свыше 20 зарубежных брендов анонсировали выход на российский рынок одежды
Депутат Шеремет назвал паникой информационные вбросы Зеленского по миру
Автоэксперт Житнухин перечислил лучшие подержанные кроссоверы до одного млн рублей
Задержанный в Пулково певец Шарлот извинился за то, что сжёг российский паспорт
ОАК: ВКС России получили партии новых истребителей-бомбардировщиков Су-34
Жилищный рынок в России переживает начало замедления
В России опровергли разгоняемый Киевом фейк о мобилизации
Врач Волкова: маргарин, пальмовое масло и растительный жир вредят печени и сосудам

Что принесёт Зелёный Деревянный Дракон в 2024 году: удача для него самого, Обезьяны и Крысы

1:34
Гороскопы

Зелёный Деревянный дракон является одним из 12 символов китайского гороскопа и именно его годом будет 2024-й. Согласно китайской астрологии, каждое животное-символ имеет свои особенности и принесет определённое влияние на год.

Что принесёт Зелёный Деревянный Дракон в 2024 году: удача для него самого, Обезьяны и Крысы
Фото: chinaexpro. ru

“Мы же понимаем, что не может быть такого, что для всех Год Дракона одинаково удачный или неудачный. Мы, астрологи, считаем, что есть другие более важные циклы, в том числе и планетарные, чем 12-летние циклы тотемного животного, повторяющиеся каждые 12 лет. Дракон – это всё-таки животное благородное, и оно благоволит людям смелым, трудолюбивым, которые уверены в своих силах”, - рассказала астролог Любимова Лилия.

Зелёный Деревянный Дракон олицетворяет силу природы и рост. Он считается символом удачи, процветания и успеха. В 2024 году данный символ предполагает сильное влияние природных объектов и окружающей среды на мир и нас самих.

 “Классически считается, что у всех тех, кто родились в год хозяина года, есть дополнительный бонус по отношению к остальным. Также есть некоторые животные, это Обезьяна и Крыса, с которыми Дракон в дружбе. То есть этим людям, родившимся в год Обезьяны и в год Крысы, тоже такой дополнительный бонус в виде благосклонности хозяина года может быть”, - отметила эксперт. 

 

 

 

12 животных китайского гороскопа
Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Появилась информация о бегстве батальонов ВСУ из Авдеевки
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
Лётчик-предатель Виктор Беленко скончался в США
Лётчик-предатель Виктор Беленко скончался в США
Последние материалы
Запад не готов к миру с Россией на Украине: не подоспели условия
Свыше 20 зарубежных брендов анонсировали выход на российский рынок одежды
Депутат Шеремет назвал паникой информационные вбросы Зеленского по миру
Автоэксперт Житнухин перечислил лучшие подержанные кроссоверы до одного млн рублей
Задержанный в Пулково певец Шарлот извинился за то, что сжёг российский паспорт
ОАК: ВКС России получили партии новых истребителей-бомбардировщиков Су-34
Жилищный рынок в России переживает начало замедления
В России опровергли разгоняемый Киевом фейк о мобилизации
Врач Волкова: маргарин, пальмовое масло и растительный жир вредят печени и сосудам
Die Welt*: Зеленский сам сеет зёрна сомнения в возможности победы Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников