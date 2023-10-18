Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опубликована подробная статистика по объему мирового автопарка
Убивших двух человек сатанистов будут судить в Московской области
InfoBRICS: Зеленский пытался связать конфликты на Украине и в Израиле как неразделимые
Марков заявил, что Россия пугает Запад "бумажным ответом на реальную эскалацию"
РПЦ призвала использовать православный крест в государственной символике России
Житель Варшавы воровал в торговых центрах, притворяясь манекеном
В Санкт-Петербурге умер 68-летний актёр театра и кино Евгений Артемьев
Участница телемарафона в поддержку контрактников призвала старшее поколение идти на СВО вместо мальчишек
Экс-военный США Макинтайр: наёмники могут уволиться из ВСУ и отправиться в Израиль

Нумеролог Крылова рассказала, в какие дни рождаются везунчики

1:34
Гороскопы

Те, кто родился в числах 7, 16 и 25, могут считаться счастливчиками в жизни, утверждает эксперт по нумерологии, таро и психологии Виктория Крылова.

Нумеролог Крылова рассказала, в какие дни рождаются везунчики
Фото: Wikipedia

По ее мнению, эти люди не испытывают серьезных трудностей на своем жизненном пути, будь то "ямы и буреломы". Их отличает отличный аналитический склад ума и высокоразвитая интуиция, что позволяет им заранее предсказывать возможные сценарии и мгновенно принимать правильные решения, даже в сложных ситуациях.

Более того, они не только обладают удачей, но и привносят счастье в жизнь тех, кто находится в их окружении. Именно поэтому стоит поддерживать дружеские отношения с этими счастливчиками, так как люди инстинктивно чувствуют, что они приносят удачу.

Люди, рожденные в эти числа, также умеют выгодно использовать свои дружеские связи. Они проницательно видят людей и если кто-то обидел их, они способны принять решение об исключении этого человека из своей жизни, но всегда взвешивают, не понадобится ли он им в будущем. В то же время, по характеру они дружелюбны, добры, всегда готовы улыбнуться и имеют нежную душу, сообщает Москва 24.

Чаще всего они предпочитают действовать самостоятельно, полагаясь только на себя. В выборе партнера они очень критичны и в первую очередь смотрят на недостатки, а не на достоинства. Тем не менее, в личной жизни они обычно счастливы, заключила Крылова.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в Дзене...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Популярное
Батальоны просят огня: битва за Авдеевку оказалась "активной обороной"

Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?

Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах
Премьер Венгрии Орбан не увидел надежды в ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине
Орбан задал Путину вопрос о прекращении огня на Украине и признался, что ответ его расстроил
Запрещенные продукты при повышенном холестерине
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
Москва может зеркально ответить на поставки и применение ВСУ БР ATACMS Любовь Степушова Транспортный чиновник рассказал о Крымском мосте Олег Володин Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев
Учёные нашли новый человеческий орган "эксклюсома"
Ходаковского возвутило отношение к бойцам ДНР в России: чужие
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Последние материалы
Опубликована подробная статистика по объему мирового автопарка
Убивших двух человек сатанистов будут судить в Московской области
Нумеролог Крылова рассказала, в какие дни рождаются везунчики
InfoBRICS: Зеленский пытался связать конфликты на Украине и в Израиле как неразделимые
Марков заявил, что Россия пугает Запад "бумажным ответом на реальную эскалацию"
РПЦ призвала использовать православный крест в государственной символике России
Житель Варшавы воровал в торговых центрах, притворяясь манекеном
В Санкт-Петербурге умер 68-летний актёр театра и кино Евгений Артемьев
Участница телемарафона в поддержку контрактников призвала старшее поколение идти на СВО вместо мальчишек
Экс-военный США Макинтайр: наёмники могут уволиться из ВСУ и отправиться в Израиль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников