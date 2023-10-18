Нумеролог Крылова рассказала, в какие дни рождаются везунчики

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Те, кто родился в числах 7, 16 и 25, могут считаться счастливчиками в жизни, утверждает эксперт по нумерологии, таро и психологии Виктория Крылова.

Фото: Wikipedia

По ее мнению, эти люди не испытывают серьезных трудностей на своем жизненном пути, будь то "ямы и буреломы". Их отличает отличный аналитический склад ума и высокоразвитая интуиция, что позволяет им заранее предсказывать возможные сценарии и мгновенно принимать правильные решения, даже в сложных ситуациях.

Более того, они не только обладают удачей, но и привносят счастье в жизнь тех, кто находится в их окружении. Именно поэтому стоит поддерживать дружеские отношения с этими счастливчиками, так как люди инстинктивно чувствуют, что они приносят удачу.

Люди, рожденные в эти числа, также умеют выгодно использовать свои дружеские связи. Они проницательно видят людей и если кто-то обидел их, они способны принять решение об исключении этого человека из своей жизни, но всегда взвешивают, не понадобится ли он им в будущем. В то же время, по характеру они дружелюбны, добры, всегда готовы улыбнуться и имеют нежную душу, сообщает Москва 24.

Чаще всего они предпочитают действовать самостоятельно, полагаясь только на себя. В выборе партнера они очень критичны и в первую очередь смотрят на недостатки, а не на достоинства. Тем не менее, в личной жизни они обычно счастливы, заключила Крылова.