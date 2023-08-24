Татьяна Стрельцова: Любовь, удача летнего финала

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Август в полном разгаре, и для тех, у кого в натальной карте ретроградные Меркурий и Венера, наступают дни надежды на любовную удачу, сообщает Москва 24.

Фото: "Hampton Court Astrological Clock" by Mike Cattell is licensed under CC BY 2.0.

Эксклюзивные астрологические находки, раскрытые Татьяной Стрельцовой, обещают интересное завершение лета.

Состояние планет и астрологический анализ

Стрельцова подчеркивает важность построения и анализа натальной карты, и это доступно на различных интернет-ресурсах. Вам потребуется внести дату, место и приближенное время рождения (в случае его неизвестности, рекомендуется использовать 12:00). Обратите внимание на символ ретроградных планет — латинская буква "R", которая будет указывать на особенности влияния.

Летний финал: Влияние Венеры и Меркурия

Сложности и вызовы могут ожидать нас в конце августа, когда на сцену выходят Венера и Меркурий в ретроградном движении. Эти планеты, оказавшие влияние с конца июля, будут продолжать формировать необычную энергетику. Эксперт предостерегает нас о возможных трудностях не только в финансовой и деловой сферах, но и в личной жизни.

"И только у тех, кто имеет в натальной карте ретроградные Меркурий и Венеру, конец лета может стать очень удачным в любовных делах. И в целом период будет успешным: можно надеяться на благоприятное решение деловых вопросов и получение новых возможностей." - говорит Татьяна Стрельцова.

Звезды надежды: Как преодолеть вызовы

Однако не все так плохо, как кажется. По словам Стрельцовой, некоторые знаки зодиака могут ощутить благоприятное влияние в этот период. Лев, Дева, Водолей и Рыбы, обладающие нужными планетами в своих натальных картах, имеют особую удачу на своей стороне. Важно составить список "отложенных" задач и заняться их решением в этот период.

Романтика и отношения: Шанс на новое

Сфера отношений также ощутит влияние астрологической динамики. Те, кто уже находится в отношениях, могут задуматься о способах придания им новизны.

Стрельцова советует одиноким обратить внимание на возможность консультации у психолога. Это время благоприятно для работы над прошлыми травмами, связанными с отношениями, чтобы с чистым сердцем двигаться вперед к осени.

Влияние фэншуй: Привлечение любви

Кстати, эксперт по фэншуй, Валентина Боброва, поделилась интересным советом по привлечению любви в жизнь. Она рекомендует использовать парные статуэтки, такие как уточки-мандаринки. Расположите их в юго-западной части дома, чтобы они смотрели друг на друга и помогали привлечь в вашу жизнь новые отношения.

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