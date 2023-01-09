В студии Андрея Малахова мужчина почтенного возраста назвал себя провидцем и предрёк России успех в 2023 году.
Способность видеть будущее у него появилась после того, как в его верхнюю чакру "горизонтально вошла фреза", а затем ушла в землю. Мужчина выжил, принял крещение и начал активно применять свой дар проведения. С его слов, он даже предупреждал неких офицеров об опасности такой силы, которой он обладает.
"Ребята, будьте осторожны. Лучше с этой силой не сталкиваться. Это я вышел из ситуации, потому что я связан с космосом", — заявил мужчина.
Он прогнозирует успех России уже в этом году, а точнее, в феврале или марте бумеранг, который запустили против РФ, вернётся тому, кто его отправил.
"Там такие будут волнения везде. В Европе… Народ прозревает. Наша страна непобедимая. Высшие силы защищают Россию", — высказался провидец.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.