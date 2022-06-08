EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог Гигин: США и Британия хотят "торпедировать" ЕС с помощью Украины
Шольц: ФРГ укрепит восточный фланг НАТО и возглавит "боевую бригаду" в Балтии
Семья сдавшегося в плен британского наёмника надеется на его возвращение
Арестович больше не ждёт "победы Украины к концу июня"
Астрологический прогноз для Скорпионов на неделю
Fox Business: инфляция пожирает американскую мечту — "Настроения пессимистичные"
Захарова: закрытие неба для самолёта Лаврова — "топорно-пещерный метод"
На месте бывших позиций ВСУ теперь 40-метровая воронка
Астрологический прогноз для Овнов на неделю

Астрологический прогноз для Водолеев на неделю

Гороскоп

Водолеев ждет неделя на сплошном позитиве. Возможно, вам придется сосредоточиться на различных аспектах своей жизни, которые больше не получится игнорировать. А вот студентов ждет трудная неделя впереди, так как на них могут посыпаться неоправданные обвинения, пишет Timesnow.

Водолей
 

Возможно, Водолеям придется сконцентрироваться и собраться, чтобы продолжать трудиться на тяжелой работе. Может, вы оказались не в том месте и не в то время. Поощрение родителей будет мотивировать учащихся. За это время вы сможете найти правильный путь, чтобы выйти победителем. Актеры и художники, вероятно, получат новые возможности на этой неделе. Тем не менее вам рекомендуется быть осторожнее при подписании нового контракта. Вы должны ознакомиться с условиями, прежде чем поставить свою подпись.

Те, у кого свой бизнес, должны сосредоточиться на своих текущих проектах. Эта неделя — подходящее время для принятия ключевых решений, вы можете изучить новые стратегии для получения прибыли. Возможно расширение малого бизнеса до крупного. Агентов по недвижимости и строителей ждет хорошая неделя, вы, вероятно, получите прибыль от текущих сделок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ирина Гусакова
Популярное
Мир. Новости мира
American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма

Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.

American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма
ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск
Силовые структуры
ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск
Мир. Новости мира
Iltalehti: Макрон напугал Киев словами о недопустимости "унижения РФ"
Мир. Новости мира
Financial Times: Зеленский снова захотел вступить в переговоры с Путиным
Людмила Черткова Цели СВО должны включать деоккупацию сознания украинцев Людмила Черткова Любовь Степушова Амбиции президента: Дмитрий Медведев стал главным "ястребом" России Любовь Степушова Ольга Лазарева Взлёт и падение "Ремпути": чем закончится громкая история банкротства? Ольга Лазарева
Политика. Новости и аналитика
Главу МИД Италии напугало то, как Медведев объяснил резкость своих высказываний
Силовые структуры
Редактор The Economist: Украина скоро останется без иностранной артиллерии
Су-30 ВКС РФ заходит на вертолёт Ми-14 ВСУ перед его уничтожением под Одессой
Силовые структуры
Су-30 ВКС РФ заходит на вертолёт Ми-14 ВСУ перед его уничтожением под Одессой
Последние материалы
Политолог Гигин: США и Британия хотят "торпедировать" ЕС с помощью Украины
Шольц: ФРГ укрепит восточный фланг НАТО и возглавит "боевую бригаду" в Балтии
Астрологический прогноз для Водолеев на неделю
Семья сдавшегося в плен британского наёмника надеется на его возвращение
Экономический прогноз от Всемирного банка: инфляция, стагфляция и долларовые долги
Арестович больше не ждёт "победы Украины к концу июня"
Астрологический прогноз для Скорпионов на неделю
Fox Business: инфляция пожирает американскую мечту — "Настроения пессимистичные"
Захарова: закрытие неба для самолёта Лаврова — "топорно-пещерный метод"
На месте бывших позиций ВСУ теперь 40-метровая воронка
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников