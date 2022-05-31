Гороскоп для Тельцов на неделю

Тельцы сосредоточатся на своей карьере и финансах на этой неделе. Им рекомендуется контролировать свои денежные траты. Также следует воздерживаться от принятия любых импульсивных решений. Для представителей этого знака зодиака неделя может быть довольно сложной, пишет Timesnow.

Тельцы сосредоточат все внимание на финансах. В течение последних недель деньги утекали как вода в песок, и это стало сильно напрягать. Эта неделя должна поправить финансовое состояние. Возможно, вам кто-то вернет долг, также возможна прибыль от инвестиций.

Кто-то, возможно, захочет поэкспериментировать, чтобы вырваться из дня сурка. Эта неделя будет располагать к таким подвигам.

Студенты на этой неделе могут успешно пройти собеседование с работодателем. Неделя обещает быть достаточно насыщенной. У владельцев бизнеса, вероятно, будет благоприятная неделя. Возможно, вы захотите расширить сеть своих магазинов, познакомившись с новыми людьми и наладив контакты. На этой неделе могут возникнуть определенные споры, связанные с недвижимостью. Впрочем, к концу недели все может решиться. Возможны проблемы в семье. Эта неделя — идеальное время для саморазвития.