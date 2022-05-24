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Автор Ирина Гусакова

Астрологический прогноз на 24 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп

Что звезды приготовили для нас на этот раз? Астрологический прогноз для Овнов, Близнецов, Скорпионов и других знаков зодиака на 24 мая полон сюрпризов.

Астрологический прогноз на 24 мая для всех знаков зодиака

Астрологи уверены, что 24 мая к Овнам придет осознание, что для процветания нужно больше работать, они поймут, как важна дисциплина. Сейчас для Овнов самое время начать планировать будущее, пишет издание kalingatv.

Тельцам важно научиться доверять себе. "Тщательно взвесьте все за и против, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства. Обаяние и индивидуальность помогут вам завести новых друзей. Романтика, кажется, отошла на второй план, поскольку ваш любимый — слишком требователен", — считают астрологи.

Близнецы, ваше тело и разум нуждаются в отдыхе, из-за этого вы могли даже многое упустить, успокойтесь и отдышитесь. Для Раков в этот день важен отдых, им просто необходимо расслабиться, ведь в последнее время на них столько всего навалилось. Также Раки должны найти общий язык с партнером, иначе могут быть проблемы.

Львы почувствуют утром усталость от давящих обязательств — желательно побаловать себя коротким отпуском. Найдите немного времени только для себя. По мнению астрологов, Девы тоже столкнутся с непростым днем, но все тревоги удастся снять с помощью медитации и йоги.

У Весов в этот день будет обострена интуиция, она очень пригодится сегодня, ведь Весов может заинтересовать сразу несколько проектов из области метафизического, гуманитарного или социального. Скорпионам придется принимать непростые решения, связанные с работой, помогут сосредоточенность и практичность вкупе с интуицией.

"Возможно, вы захотите серьезно подумать, какой проект лучше выбрать. Однако не стоит спешить с принятием решения. Пусть все варианты поварятся в вашем подсознании хотя бы денечек, а затем решение придет само", — считают астрологи.

Стрелец сегодня явно не захочет сидеть дома, он отправится погулять по городу или пойдет туда, где много людей. Достаточно легким будет день для Козерогов — будто они только вернулись из долгого отпуска. Они будут смотреть на вещи более позитивно. Водолеи сегодня будут думать только об одном — как бы поскорее уехать в отпуск. Куда бы они ни отправились, перемены им понравятся. Рыбам сегодня лучше поменьше работать, несмотря на приливы чрезмерной активности.

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Автор: Ирина Гусакова
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