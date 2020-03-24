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Источник Правда.Ру

Астрологи назвали дату завершения пандемии

Гороскоп

Индийский астролог Ашиш Мехта провел расчеты и узнал, когда в мире начнет нормализоваться эпидемиологическая обстановка. По его словам, положительные улучшения будут заметны уже сегодня, 24 марта. Мехта утверждает, что в этот день планеты выстроятся в необходимые позиции.

Примечательно, что предсказание астролога уже начинают сбываться. Уже завтра, 25 марта, в провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения коронавируса, отменят введенный ранее карантин. Заметное улучшение ситуации будет наблюдаться 30 марта, а к 13 апреля будет создано лекарство от коронавируса, — утверждает Мехта.

Астролог из ОАЭ Ачарья Сандип Бхаргава высказал точку зрения, что пандемия коронавируса завершится после 11 мая.

пандемия ашиш мехта астрология коронавирус
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