Индийский астролог Ашиш Мехта провел расчеты и узнал, когда в мире начнет нормализоваться эпидемиологическая обстановка. По его словам, положительные улучшения будут заметны уже сегодня, 24 марта. Мехта утверждает, что в этот день планеты выстроятся в необходимые позиции.
Примечательно, что предсказание астролога уже начинают сбываться. Уже завтра, 25 марта, в провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения коронавируса, отменят введенный ранее карантин. Заметное улучшение ситуации будет наблюдаться 30 марта, а к 13 апреля будет создано лекарство от коронавируса, — утверждает Мехта.
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