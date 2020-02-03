Россияне стали чаще летать на самолетах

Пассажиропоток в российских аэропортах за год увеличился на 7%. Таковы данные итоговой статистики, опубликованной сегодня на сайте Росавиации.

По данным авиаперевозчиков, в 2019 году услугами компаний воспользовались 220,8 млн человек, что на 6,9% больше, чем в 2018-м.

Из них: