Пассажиропоток в российских аэропортах за год увеличился на 7%. Таковы данные итоговой статистики, опубликованной сегодня на сайте Росавиации.
По данным авиаперевозчиков, в 2019 году услугами компаний воспользовались 220,8 млн человек, что на 6,9% больше, чем в 2018-м.
Из них:
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.