Названа самая финансово выгодная диета

В погоне за красотой, здоровьем и хорошим самочувствием люди готовы перепробовать десятки различных диет, пусть даже кардинально отличающихся друг от друга. Но недавно ученые поделились открытием, которое точно заинтересует всех тех, кто следит за своим питанием. Ученые рассказали о самой финансово выгодной диете. По словам специалистов, рацион из полезных продуктов питания даст возможность не только избавиться от лишнего веса, но и сэкономить Ваши финансовые средства.

Австралийские исследователи провели анализ цен на продукты питания по всему миру и сделали вывод, что овощи, фрукты и сырое мясо обходится значительно дешевле, чем полуфабрикаты. А самыми дорогими продуктами, согласно исследованию, стали продукты из сетей быстрого питания. Получается, что наиболее выгодным в финансовом плане является потребление овощей. Они обладают крайне низкой калорийностью, и для насыщения их придется съесть достаточное количество, но даже при этом овощи обойдутся гораздо дешевле полуфабрикатов.

Исследователи отмечают, что диета, состоящая из свежей рыбы, бобов, овощей, оливкового масла и круп считается одной из самых дешевых. Рацион можно периодически разбавлять фруктами. В Соединенных штатах Америки, например, такое питание обойдется в полсотни долларов в неделю на человека.

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