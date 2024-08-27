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Как огурец помогает регулировать кровяное давление

Почему огурцы полезны для людей с повышенным давлением
0:51
Здоровье

Огурцы не только освежают, но и могут приносить пользу при проблемах с высоким давлением. Они содержат магний, калий и клетчатку, которые способствуют регулированию кровяного давления и поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.

Почему огурцы полезны для людей с повышенным давлением
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эти полезные компоненты помогают снизить риск гипертонии, что делает огурцы важной частью рациона людей, страдающих повышенным давлением.

Кроме того, огурцы обладают рядом других полезных свойств:

  • защищают кожу от солнечных ожогов,
  • способствуют снижению веса,
  • борются с акне,
  • предотвращают появление морщин.

Несмотря на всю пользу, важно помнить, что информация не заменяет консультацию врача. Для принятия решений относительно здоровья следует проконсультироваться со специалистом.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура. == Литература == Cucumis sativus // Ботанический словарь / сост. Н. И. Анненков. — СПб.: Тип. Имп. АН, 1878. — XXI + 645 с. Е. Каратыгин. Огурцы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1897. — Т. XXIa. Всё о лекарственных растениях на ваших грядках / Под ред. Раделова С. Ю.. — СПб.: ООО «СЗКЭО», 2010. — С. 49—53. — 224 с. — ISBN 978-5-9603-0124-4.

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. == Литература == Ратушный А. С. Диетическое питание // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 120—133. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9. Наоми Фульф. Миф о красоте. Стереотипы против женщин = Wolf Naomi. The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. — ISBN 978-5-00139-024-4.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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