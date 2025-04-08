Полицейский скандал на Занзибаре: как отзыв об отеле обернулся угрозами

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественник Константин Гришин, у которого есть свой блог, в котором он описывает поездки, столкнулся с шокирующей ситуацией на Занзибаре. Он отдыхал в отеле Canary Hotel & Spa и написал о нём негативный комментарий в Сети. После этого к россиянину ворвались полицейские в сопровождении хозяина отеля.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Zelenov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Занзибар

"Сняли всё постельное белье, начали выкидывать нас силой в коридор. В общем, прямо при полиции хозяин отеля сейчас нам угрожает, говорит, что нас в тюрьме изнасилуют", — написал Гришин в своём Telegram-канале.

Также он добавил, что его силой ведут в полицейский участок, но позже заявил, что сообщил о произошедшем консульству России.

Уточнения

Занзиба́р (суахили Funguvisiwa ya Zanzibar, англ. Zanzibar Archipelago) — принадлежащий Танзании архипелаг из 75 островов в Индийском океане. Часть архипелага входит в автономию Занзибар.

