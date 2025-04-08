Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Привычка, которая может стоить чужой жизни: когда лучше промолчать
Взгляд, который не забывают: подводка для глаз, меняющая все о вашем имидже
Трамп и Нетаньяху обсудили план против Ирана
Премьер Грузии назвал, кто якобы продолжает войну на Украине
Место, возраст и соседи: что на самом деле мешает клубнике плодоносить
Как в СССР мыли машину из ведра, а натирали — колготками
Семейный шкаф и его обитатели: существует ли правда, которая оправдывает ложь?
На потенцию не влияет: Олег Газманов успокоил фанатов, напуганных его свежим шрамом на лбу
Отношения с кошкой на грани разрыва? Узнайте, как спасти вашу привязанность

Полицейский скандал на Занзибаре: как отзыв об отеле обернулся угрозами

0:45
Туризм

Путешественник Константин Гришин, у которого есть свой блог, в котором он описывает поездки, столкнулся с шокирующей ситуацией на Занзибаре. Он отдыхал в отеле Canary Hotel & Spa и написал о нём негативный комментарий в Сети. После этого к россиянину ворвались полицейские в сопровождении хозяина отеля.

Занзибар
Фото: commons.wikimedia.org by Anton Zelenov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Занзибар

"Сняли всё постельное белье, начали выкидывать нас силой в коридор. В общем, прямо при полиции хозяин отеля сейчас нам угрожает, говорит, что нас в тюрьме изнасилуют", — написал Гришин в своём Telegram-канале.

Также он добавил, что его силой ведут в полицейский участок, но позже заявил, что сообщил о произошедшем консульству России.

Уточнения

Занзиба́р (суахили Funguvisiwa ya Zanzibar, англ. Zanzibar Archipelago) — принадлежащий Танзании архипелаг из 75 островов в Индийском океане. Часть архипелага входит в автономию Занзибар.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Погребённый на глубине 1800 метров: что перевозил самый старый корабль в открытом море
Наука и техника
Погребённый на глубине 1800 метров: что перевозил самый старый корабль в открытом море Аудио 
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Экономика и бизнес
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай Аудио 
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Еда и рецепты
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Сводка с фронта: Запад не верит в контрнаступление ВСУ, Киев тасует оставшиеся резервы Дмитрий Плотников Всё уже открыто до нас, надо только покопаться в земле: лифты и забастовки были ещё в древности Сергей Лебедев Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Привычка, которая может стоить чужой жизни: когда лучше промолчать
Взгляд, который не забывают: подводка для глаз, меняющая все о вашем имидже
Трамп и Нетаньяху обсудили план против Ирана
Премьер Грузии назвал, кто якобы продолжает войну на Украине
Место, возраст и соседи: что на самом деле мешает клубнике плодоносить
Foreign Affairs назвала Трампа главной угрозой статусу доллара
Как в СССР мыли машину из ведра, а натирали — колготками
Семейный шкаф и его обитатели: существует ли правда, которая оправдывает ложь?
На потенцию не влияет: Олег Газманов успокоил фанатов, напуганных его свежим шрамом на лбу
Отношения с кошкой на грани разрыва? Узнайте, как спасти вашу привязанность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.