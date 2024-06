Инфекционист рассказал, насколько велик риск заразиться геморрагической лихорадкой

Александр Чепурнов - руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины рассказал изданию NewsInfo. ru о риске геморрагической лихорадки. В своём заявлении он отметил, насколько опасны работы на даче в летний период. По его словам, существует высокий риск заражения.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Fischer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International