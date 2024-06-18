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Инфекционист рассказал, насколько велик риск заразиться геморрагической лихорадкой

Инфекционист Чепурнов рассказал о риске заражения геморрагической лихорадкой

Здоровье

Александр Чепурнов - руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины рассказал изданию NewsInfo. ru о риске геморрагической лихорадки. В своём заявлении он отметил, насколько опасны работы на даче в летний период. По его словам, существует высокий риск заражения.

Инфекционист Чепурнов рассказал о риске заражения геморрагической лихорадкой
Фото: commons.wikimedia.org by Christian Fischer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Геморрагическая лихорадка — это симптомокомплекс. Это те лихорадки или те инфекционные заболевания, как правило, вирусные, которые вызывают нарушение процесса или способности к свертыванию крови, что приводит к геморрагическим кровотечениям или к геморрагическим кровоизлияниям — каким-то таким признакам"

По словам специалиста, можно столкнуться с этим заболеванием во время сельскохозяйственных работ.

"Количество мышей увеличивается в залежах сена или в копнах соломы и так далее. Они там находят и относительное тепло, и хорошую кормовую базу. Поэтому по весне, когда это всё ворошат или добирают остатки, очень часто бывает усиление количества случаев".

Как пояснил эксперт, заразиться этим вирусом можно в любое время. Однако, по его словам, в летний период риск заражения возрастает. Тем не менее, Чепурнов отметил, что в настоящее время число заболевших снизилось.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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