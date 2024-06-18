Инфекционист рассказал, насколько велик риск заразиться геморрагической лихорадкой

Александр Чепурнов - руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины рассказал изданию NewsInfo. ru о риске геморрагической лихорадки. В своём заявлении он отметил, насколько опасны работы на даче в летний период. По его словам, существует высокий риск заражения.
"Геморрагическая лихорадка — это симптомокомплекс. Это те лихорадки или те инфекционные заболевания, как правило, вирусные, которые вызывают нарушение процесса или способности к свертыванию крови, что приводит к геморрагическим кровотечениям или к геморрагическим кровоизлияниям — каким-то таким признакам"
По словам специалиста, можно столкнуться с этим заболеванием во время сельскохозяйственных работ.
"Количество мышей увеличивается в залежах сена или в копнах соломы и так далее. Они там находят и относительное тепло, и хорошую кормовую базу. Поэтому по весне, когда это всё ворошат или добирают остатки, очень часто бывает усиление количества случаев".
Как пояснил эксперт, заразиться этим вирусом можно в любое время. Однако, по его словам, в летний период риск заражения возрастает. Тем не менее, Чепурнов отметил, что в настоящее время число заболевших снизилось.
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