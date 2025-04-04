Сказочные жесты: Алсу раскрыла, как зарождался её роман с Яном Абрамовым 20 лет назад

Певица Алсу впервые подробно рассказала о начале отношений с экс-супругом Яном Абрамовым, с которым рассталась после двух десятилетий брака.
В эфире шоу "Тема" на RU.TV артистка призналась, что романтические ухаживания бизнесмена напоминали сказку.
"Будущий муж делал невероятные жесты: тысячи цветов, фейерверки, сюрпризы. Я ощущала себя героиней фильма, но со временем поняла, что важнее не яркий старт, а то, что следует за ним", — поделилась она.
Отвечая на вопрос о том, как завоевать её сердце, Алсу отметила, что для этого не нужны громкие поступки. Она заверила, что удивить её сложно, поэтому достаточно искренней заботы.
При этом артистка рассказала, что познакомиться с ней можно через общих друзей. А в потенциальном партнёре ей важно чувствовать уверенность партнёра, его готовность проявлять нежность, несмотря на её собственную силу и независимость.
Напомним, брак артистки и предпринимателя, заключённый в 2006 году, был официально расторгнут 27 августа в Москве после 18 лет совместной жизни. У пары остались трое детей: дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.
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