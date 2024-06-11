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Врач сообщила точную норму ежедневного употребления белка

Врач Фролова: взрослым людям следует потреблять от 40 до 70 граммов белка в сутки

1:51
Здоровье

Как отметила врач-терапевт Людмила Фролова, для женщин с нормальным весом рекомендуемая суточная норма белка составляет 48-56 граммов, а для мужчин — 64-72 грамма. По её словам, примерно такое количество белка, около 60 граммов, содержится в 300 граммах курицы, сообщает Газета. Ru.

Для более точного расчёта необходимого суточного количества белка следует учитывать такие факторы, как возраст, вес, уровень активности и общее состояние здоровья. Взрослым мужчинам рекомендуется потреблять около 0,8 грамма белка на килограмм веса ежедневно, а спортсменам — 1-1,5 грамма. Беременные и кормящие женщины нуждаются в более высоком потреблении белка — на 10-20% больше, и повышенная потребность в нём также может возникать у пожилых людей для предотвращения мышечного распада.

Специалист напомнила, что не все продукты, содержащие белок, равноценны с точки зрения пользы. Так, в пирогах, печенье и шоколаде присутствует высокое содержание сахара, жиров и калорий. Кроме того, при усвоении белка важна правильная комбинация продуктов — мясо лучше употреблять вместе с зелёными или овощами с низким содержанием крахмала.

"Избегайте сочетания белковых продуктов с тяжёлыми углеводами, такими как картофель. Кроме того, крайне важно разнообразить свой рацион различными источниками белка. И не забывайте пить достаточное количество воды. Это способствует лучшему перевариванию и усвоению белков", — поделилась Людмила Фролова.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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