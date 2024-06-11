Кому важно есть соевые продукты и для кого они опасны: советы диетологов

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Соя способна снизить высокий уровень сахара в крови

1:40
Здоровье

На самом деле соя не имеет ни вкуса, ни запаха. Многие считают сою вредной и опасной, но соя является источником долголетия.

Соя способна снизить высокий уровень сахара в крови
Фото: flickr.com by Kjokkenutstyr is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В чём польза соевых бобов

Соевые бобы богаты важными питательными веществами. В 100 граммах этого продукта содержится 385 ккал, что делает сою очень питательной.

Но помимо энергии, она способна насытить ваш организм такими важными микро- и макроэлементами, как витамин К, витамины группы В, железо, магний, фосфор, цинк, марганец и медь, витамин Е. Соевые продукты содержат много пищевых волокон и значительное количество многих необходимых витаминов и минералов. Их регулярное употребление способствует снижению высокого уровня сахара в крови.

Соя содержит важные антиоксиданты, называемые изофлавонами. Активные вещества сои, содержащиеся в соевом молоке, очень благотворно влияют на кожу: тонизируют её, улучшают её структуру и внешний вид, защищают клеточные мембраны от вредного воздействия свободных радикалов, препятствуют образованию морщин, повышают эластичность кожи, снимают напряжение и сухость.

Кому противопоказана соя

Однако соя содержит вещества, способные снижать усвоение йода. Это может привести к обострению гипотиреоза, а также к таким симптомам, как увеличение щитовидной железы. Поэтому людям с тяжёлыми заболеваниями щитовидной железы следует избегать сои.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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