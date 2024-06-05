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6 предупреждающих признаков того, что здоровье кишечника нарушено

О проблемах с кишечником говорят проблемы с кожей и усталость

1:50
Здоровье

Микробиом кишечника имеет серьёзную власть над нашим здоровьем. Знание этого является отличной мотивацией для того, чтобы поддерживать состояние нашего кишечника. Мы все можем испытывать нарушение баланса кишечных бактерий, которое известно в научном мире как дисбактериоз. Это, конечно, проявляется в симптомах со стороны пищеварительной системы, но иногда возникают и неочевидные признаки, пишет ETNT.

О проблемах с кишечником говорят проблемы с кожей и усталость
Фото: Wikipedia by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Запор

Когда здоровье кишечника нарушено, вы можете заметить замедление стула. Исследователи пришли к выводу, что правильные пробиотики действуют на иммунную и нервную системы, улучшая функцию кишечника.

Диарея

Не каждый дисбаланс кишечника приводит к запорам. Иногда вы можете столкнуться с противоположной проблемой. Диарея — классический предвестник дисбактериоза.

Изжога

Когда что-то не так в кишечнике, проблемы могут проникнуть в верхние отделы желудочно-кишечного тракта. Изжога может быть признаком плохого здоровья кишечника. 

Проблемы с кожей

Могут ли проблемы с кишечником проявиться на вашей коже? Конечно, могут. Согласно исследованию 2021 года, опубликованному в журнале Microorganisms, несбалансированный микробиом связан с изменённым иммунным ответом, который может вызвать акне, атопический дерматит, псориаз, перхоть и рак кожи.

Пищевая чувствительность или непереносимость

Не можете переносить определённые продукты, как раньше? Здоровье кишечника может быть корнем проблемы. Связь между пищевой чувствительностью и микробиомом доказана.

Усталость

Исследования давно показали связь между хронической усталостью и ухудшением здоровья кишечника.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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