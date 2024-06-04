Вот почему спаржу нужно есть каждый день: вы об этом не знали

Спаржа способна предотвратить преждевременное старение

Спаржа — очень полезный овощ. В нём содержится большое количество полезных веществ.

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Чем полезна спаржа

Спаржа — это овощ, который богат витаминами и минералами, но при этом низкокалорийен. Овощ содержит такие витамины, как С, К, Е, а также фолиевую кислоту, калий и магний.

Спаржа улучшает пищеварение, так как овощ богат пищевыми волокнами, которые способствуют нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта. Овощ также богат растительным белком, который полезен людям, которые не едят мясо или рыбу.

Спаржа богата антиоксидантами, которые препятствуют развитию многих заболеваний, среди которых специалисты выделяют преждевременное старение.

Три-четыре стебля спаржи — это все, что вам нужно каждый день, чтобы подпитывать свой организм.

Как лучше всего есть спаржу

Чистить зелёную не нужно, особенно если она молодая и тонкая. Спаржу лучше всего есть свежей или минимально приготовленной.

Побеги можно приготовить на пару, обжарить на сковороде, запечь в духовке или приготовить на гриле или замариновать в соусе.

Спаржу можно использовать для приготовления пиццы, салатов, супов, пасты и начинок для пирогов.