Красное лицо круглый год: есть ли в этом опасность?

Почему лицо красное постоянно?

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Румянец- это всегда красиво и всегда считался символом молодости и здоровья. Однако некоторые люди испытывают покраснение лица чаще, чем другие.

Как убрать покраснения на лице?

В этом случае вам, возможно, придется обратиться к врачу за консультацией. Дмитрий Шевцов, председатель общественной организации "Белорусская медицинская ассоциация", рассказал телеканалу ОНТ о возможных причинах частого покраснения кожи лица.

"Самая безобидная причина этого явления — проявление сильных эмоций", — поделился врач.

В этом случае покраснение исчезает, как только утихнет эмоциональный всплеск. Однако причина может быть и посерьезнее, отметил Дмитрий Шевцов.

Если такие симптомы возникают регулярно, следует сначала посетить семейного врача для проведения анализов и уточнения диагноза. В дальнейшем варианты лечения будут подбираться в индивидуальном порядке.

Больного проблема красноты лица особо не беспокоит, красные пятна не болезненны. Однако в запущенных случаях может возникнуть нарушение барьерных свойств эпидермиса, что является серьезным осложнением.