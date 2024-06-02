Красное лицо круглый год: есть ли в этом опасность?

Румянец- это всегда красиво и всегда считался символом молодости и здоровья. Однако некоторые люди испытывают покраснение лица чаще, чем другие.
В этом случае вам, возможно, придется обратиться к врачу за консультацией. Дмитрий Шевцов, председатель общественной организации "Белорусская медицинская ассоциация", рассказал телеканалу ОНТ о возможных причинах частого покраснения кожи лица.
"Самая безобидная причина этого явления — проявление сильных эмоций", — поделился врач.
В этом случае покраснение исчезает, как только утихнет эмоциональный всплеск. Однако причина может быть и посерьезнее, отметил Дмитрий Шевцов.
Если такие симптомы возникают регулярно, следует сначала посетить семейного врача для проведения анализов и уточнения диагноза. В дальнейшем варианты лечения будут подбираться в индивидуальном порядке.
Больного проблема красноты лица особо не беспокоит, красные пятна не болезненны. Однако в запущенных случаях может возникнуть нарушение барьерных свойств эпидермиса, что является серьезным осложнением.
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