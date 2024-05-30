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Врач-гинеколог перечислила главные витамины, необходимые для женщин

Врач Назарова: железо крайне важно для женщин детородного возраста

2:23
Здоровье

Тема витаминов для женского здоровья вызывает много обсуждений и различных точек зрения. С одной стороны, научные данные подтверждают важность определённых микроэлементов для поддержания здоровья женщин. С другой стороны, их эффективность и необходимость приёма иногда вызывают сомнения.

Врач Назарова: железо крайне важно для женщин детородного возраста
Фото: commons.wikimedia.org by Root66 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сураё Назарова, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук и ведущий специалист многофункциональной клиники, поделилась своим мнением о необходимости витаминов для женщин с сайтом aif.ru.

Погрузимся в особенности важных витаминов и минералов для женщин. Например, витамин D не только необходим для крепости костей, но и значителен для иммунной системы, усталость и депрессия могут быть признаками его недостатка. Витамин C, известный своими антиоксидантными свойствами, способствует поддержанию иммунитета и здоровья кожи. Витамины группы B, включая B6 и B12, играют ключевую роль в энергетическом обмене и работе нервной системы.

Наряду с витаминами, минералы также играют важную роль. Железо помогает предотвратить анемию, что особенно актуально для женщин детородного возраста. Кальций важен для профилактики остеопороза, а магний способствует снижению предменструального синдрома и поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.

Принимая во внимание всё вышеперечисленное, кажется логичным предположить, что витаминные комплексы для женщин могут оказаться полезными, особенно если они сбалансированы и соответствуют индивидуальным потребностям. Важно помнить, что не все добавки равнозначны, и некоторые могут содержать излишнее количество микроэлементов, которые могут быть не только бесполезными, но и вредными.

Следует проявить бдительность при использовании добавок в виде комплексов или отдельных препаратов с витаминами. Во-первых, существует риск аллергических реакций, во-вторых, возможны нежелательные реакции. Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед началом приёма подобных комбинированных средств.

Перед приобретением витаминов рекомендуется внимательно изучить состав продукта, проконсультироваться с врачом, в частности гинекологом, и изучить отзывы.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Специалист Надырова Наталья
Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
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