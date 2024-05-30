Американские учёные утверждают, что использование тяжёлого одеяла способствует улучшению качества сна

Люди, выбирающие спать под тяжёлым одеялом, лучше высыпаются и редко испытывают проблемы с бессонницей.
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Американские специалисты провели исследование, чтобы выяснить, как тяжёлые одеяла влияют на качество сна, привлекая для этого 120 добровольцев с повышенным риском развития психологических заболеваний.
В частности, среди участников отмечались депрессия, биполярное расстройство, синдром дефицита внимания и гиперактивности, в том числе и генерализованное тревожное расстройство.
Участников эксперимента распределили на две группы: одна спала под тяжёлым одеялом, вторая — под обычным.
В соответствии с данными из Journal of Clinical Sleep Medicine, исследование продемонстрировало, что 60% тех, кто спал под тяжёлым одеялом, сообщили об улучшении качества сна. Участники второй группы не заметили изменений в своём сне.
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения;
планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.