Американские учёные утверждают, что использование тяжёлого одеяла способствует улучшению качества сна

Journal of Clinical Sleep Medicine: тяжёлое одеяло помогает выспаться и отдохнуть

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, выбирающие спать под тяжёлым одеялом, лучше высыпаются и редко испытывают проблемы с бессонницей.

Фото: flickr.com by Лиз Лоули is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Американские специалисты провели исследование, чтобы выяснить, как тяжёлые одеяла влияют на качество сна, привлекая для этого 120 добровольцев с повышенным риском развития психологических заболеваний.

В частности, среди участников отмечались депрессия, биполярное расстройство, синдром дефицита внимания и гиперактивности, в том числе и генерализованное тревожное расстройство.

Участников эксперимента распределили на две группы: одна спала под тяжёлым одеялом, вторая — под обычным.

В соответствии с данными из Journal of Clinical Sleep Medicine, исследование продемонстрировало, что 60% тех, кто спал под тяжёлым одеялом, сообщили об улучшении качества сна. Участники второй группы не заметили изменений в своём сне.