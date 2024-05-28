Что такое полезные жиры: распространенная ошибка, которая мешает похудеть

При похудении важно есть продукты, богатые полезными жирами

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует два вида жиров — насыщенные и ненасыщенные. Ненасыщенные жиры считаются полезными жирами. От них не нужно отказываться, если вы худеете.

Что такое полезные жиры

Полезные жиры — это тип диетических жиров, которые полезны для здоровья человека.

Они делятся на мононенасыщенные жиры и полиненасыщенные жиры. Эти типы жиров считаются полезными, потому что они помогают снизить уровень плохого холестерина и риск сердечных заболеваний.

Они также могут помочь организму уменьшить воспаление, стабилизировать сердечный ритм и сыграть ряд других преимуществ для здоровья.

В каких продуктах содержатся полезные жиры

Полезные жиры содержатся в курином желтке, оливках, авокадо, растительных маслах, красной икре. Также в рыбе — тунец, лосось, скумбрия, форель, дорадо.

Мясо включает свинину, баранину, утку. К орехам относятся орехи пекан, кедровые орехи, миндаль, кешью, бразильские орехи. Масла — кунжутное, льняное, тыквенное, кокосовое.

Полезные жиры являются важным компонентом идеального завтрака, поскольку они обеспечивают энергию, помогают усваивать витамины и минералы, поддерживают здоровье сердца и сосудов.