Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спрос на ипотечные сделки с новостройками в Москве растет
Эксперты рассказали, как подстричь когти своей собаке
Туристам рассказали, как выглядят общественные туалеты в Японии
BYD представила новую технологию гибридных автомобилей
Германия и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от российского газа
Соблюдите 5 простых правил и клубника порадует урожаем
Сырный соус для пасты: в его составе целых два вида сыра
NOAA: в 2024 году есть 85% вероятность появления сильных штормов в Атлантике
Развенчиваем мифы: как правильно использовать масло для волос?
Что такое полезные жиры: распространенная ошибка, которая мешает похудеть

При похудении важно есть продукты, богатые полезными жирами

1:25
Здоровье

Существует два вида жиров — насыщенные и ненасыщенные. Ненасыщенные жиры считаются полезными жирами. От них не нужно отказываться, если вы худеете.

Что такое полезные жиры

Полезные жиры — это тип диетических жиров, которые полезны для здоровья человека.

Они делятся на мононенасыщенные жиры и полиненасыщенные жиры. Эти типы жиров считаются полезными, потому что они помогают снизить уровень плохого холестерина и риск сердечных заболеваний.

Они также могут помочь организму уменьшить воспаление, стабилизировать сердечный ритм и сыграть ряд других преимуществ для здоровья.

В каких продуктах содержатся полезные жиры

Полезные жиры содержатся в курином желтке, оливках, авокадо, растительных маслах, красной икре. Также в рыбе — тунец, лосось, скумбрия, форель, дорадо.

Мясо включает свинину, баранину, утку. К орехам относятся орехи пекан, кедровые орехи, миндаль, кешью, бразильские орехи. Масла — кунжутное, льняное, тыквенное, кокосовое.

Полезные жиры являются важным компонентом идеального завтрака, поскольку они обеспечивают энергию, помогают усваивать витамины и минералы, поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
Обсудить
Популярное
Можно ли использовать опилки в огороде

Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?

Опилки в огороде: плюсы и минусы
МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Компании мобильной связи РФ не спешат признавать Крым российским Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Как разговаривать на кошачьем: наглядное краткое пособие
Неожиданный бизнес Анжелики Варум: как певица стала владелицей виноградников
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Последние материалы
Германия и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от российского газа
Соблюдите 5 простых правил и клубника порадует урожаем
Сырный соус для пасты: в его составе целых два вида сыра
NOAA: в 2024 году есть 85% вероятность появления сильных штормов в Атлантике
Прокурор Парижа Бекко опасается, что во время Олимпиады увеличится преступность
Развенчиваем мифы: как правильно использовать масло для волос?
В России отменят визы с Мьянмой
Россиянина лишь через суд смогли заставить вынести мусор
Виктория Боня отказалась от 50 миллионов рублей за ночь с миллиардером
ЦБ хочет увеличить ключевую ставку в июне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников