Некоторых россиян попросили воздержаться от клубники

Врач Лазуренко: при нарушениях работы ЖКТ лучше отказаться от клубники

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Наталья Лазуренко посоветовала россиянам с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта воздержаться от употребления клубники. В своём комментарии для NEWS. ru специалист предостерегла о рисках, которые эта ягода может представлять для людей с подобными проблемами.

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Согласно утверждению Натальи Лазуренко, допустимо употреблять до 200 граммов клубники ежедневно. Важно также следить за наличием белков, углеводов и полезных жиров в питании, подчеркнула специалист.

Однако Лазуренко также подчеркнула, что клубника противопоказана людям, имеющим воспалительные процессы и заболевания желудочно-кишечного тракта. Врач также рекомендовала исключить эту ягоду из рациона при наличии аллергии.