Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что автомобилисты забывают сделать на заправке: 3 частые ошибки
ОСАГО 2024: как изменятся тарифы, цифровизация и контроль за рынком
Стало известно, как кошки предвидят смерть хозяина
Учёные разрабатывают технологию пересадки головы
Лечим болезни нарциссов
Авторы сериала "Пёс" допустили массу киноляпов при создании фильма
Бренд-шеф Балаев рассказал, какая рыба получается на костре особенно вкусной
Как успокоить кожу после депиляции: натуральные методы для снятия раздражения
Назначены судьи 30 тура РПЛ
Этот рис намного полезнее белого: каковы его свойства и как правильно замачивать

Коричневый рис способен очистить сосуды и защитить от заболеваний сердца

1:32
Здоровье

Все мы знаем, что коричневый рис полезнее белого — это цельное зерно, богатое клетчаткой. Кроме того, клетчатка снижает уровень холестерина, контролирует уровень сахара в крови и улучшает пищеварение.

Коричневый рис способен очистить сосуды и защитить от заболеваний сердца
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Польза коричневого риса для здоровья

Коричневый рис полезен для организма — он улучшает кровообращение, очищает сосуды, поддерживает уровень глюкозы в крови, стабилизирует работу пищеварительной системы, улучшает обмен веществ, способствует выведению токсинов, поддерживает здоровье кожи, волос, глаз, сердца, лёгких, мозга, нервной системы.

Употребление коричневого риса может помочь вам уменьшить факторы, которые увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, эти факторы включают высокий уровень липидов в крови, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление.

Кому нельзя есть коричневый рис

Придется отказаться от зерновых и, в частности, от коричневого риса при синдроме раздраженного кишечника или синдроме избыточного бактериального роста.

Если у вас болезнь Крона или язвенный колит, придётся отказаться от круп полностью.

Нужно ли замачивать коричневый рис

Так как необработанный рис содержит много пыли и мелкого мусора, его долго и тщательно промывают. Делайте это в холодной воде до тех пор, пока она не станет прозрачной.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра

Продолжительность жизни кошек во многом зависит от качества ухода.

Ветеринары ответили, сколько живут кошки
Рассказываем, когда полив хуже пользы
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Никому не нужные солдаты. Зеленский не хочет обменов военнопленными Дмитрий Плотников РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
Рассказываем, как выкапывать нарциссы
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Когда пора нестись к ветеринару: как понять, что кошке плохо, по ее ушам
Когда пора нестись к ветеринару: как понять, что кошке плохо, по ее ушам
Последние материалы
Ограничения на продажу малогабаритного жилья введут в 10 регионах
Абхазия стала самой популярной курортной страной у россиян
Секреты, которые помогут избежать парши
Эксперты ответили, как выразить любовь своему коту
Историки развеяли миф о том, что Мэрилин Монро была "толстой"
Что делать, если скрипят автомобильные двери: проблема решается за 5 минут
Предложена новая теория о циклах солнечной активности
В Саратовской области вводят меры по защите урожая фермеров от сайгаков
Перед сном не стоит есть жирное мясо и картофель
Бритни Спирс преследовала своего бывшего мужа с топором
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников