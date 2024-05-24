Этот рис намного полезнее белого: каковы его свойства и как правильно замачивать

Все мы знаем, что коричневый рис полезнее белого — это цельное зерно, богатое клетчаткой. Кроме того, клетчатка снижает уровень холестерина, контролирует уровень сахара в крови и улучшает пищеварение.
Коричневый рис полезен для организма — он улучшает кровообращение, очищает сосуды, поддерживает уровень глюкозы в крови, стабилизирует работу пищеварительной системы, улучшает обмен веществ, способствует выведению токсинов, поддерживает здоровье кожи, волос, глаз, сердца, лёгких, мозга, нервной системы.
Употребление коричневого риса может помочь вам уменьшить факторы, которые увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, эти факторы включают высокий уровень липидов в крови, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление.
Придется отказаться от зерновых и, в частности, от коричневого риса при синдроме раздраженного кишечника или синдроме избыточного бактериального роста.
Если у вас болезнь Крона или язвенный колит, придётся отказаться от круп полностью.
Так как необработанный рис содержит много пыли и мелкого мусора, его долго и тщательно промывают. Делайте это в холодной воде до тех пор, пока она не станет прозрачной.
Продолжительность жизни кошек во многом зависит от качества ухода.