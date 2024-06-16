Ошибки в оформлении гостиной: что учитывать при выборе мебели и цветов

Топ-4 правила для создания идеальной маленькой гостиной

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда речь идет об идеальной гостиной, многие представляют себе просторную комнату, обставленную со вкусом. Однако даже небольшая гостиная может быть уютной и стильной, если соблюдать несколько правил:

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Отказ от стандартной корпусной мебели

Эксперт по дизайну интерьера Юлия Тычино из издания "БелНовости" рекомендует отказаться от стандартных стенок в гостиной. Такая мебель создает ощущение загроможденности, что недопустимо для маленьких помещений.

Эксперт по дизайну интерьера из издания "БелНовости" рекомендует отказаться от стандартных стенок в гостиной. Такая мебель создает ощущение загроможденности, что недопустимо для маленьких помещений. Избегайте слишком ярких оттенков

Яркие цвета могут создать дискомфорт в маленькой гостиной. Лучше использовать насыщенные цвета для акцентов, а основной фон оформлять в нейтральной гамме.

Яркие цвета могут создать дискомфорт в маленькой гостиной. Лучше использовать насыщенные цвета для акцентов, а основной фон оформлять в нейтральной гамме. Правильный выбор дивана

Многие считают, что для небольшой гостиной нужен маленький диван. На самом деле, такой диван может сделать комнату еще меньше визуально. Вместо этого выбирайте комфортный, стильный и достаточно большой диван.

Многие считают, что для небольшой гостиной нужен маленький диван. На самом деле, такой диван может сделать комнату еще меньше визуально. Вместо этого выбирайте комфортный, стильный и достаточно большой диван. Использование декоративных элементов

Отказ от декора из-за страха перегрузить пространство — распространенная ошибка. Пустота также не добавляет уюта. Выбирайте стильные декоративные элементы, чтобы придать комнате индивидуальность и уют.