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Ошибки в оформлении гостиной: что учитывать при выборе мебели и цветов

Топ-4 правила для создания идеальной маленькой гостиной

1:19
Недвижимость

Когда речь идет об идеальной гостиной, многие представляют себе просторную комнату, обставленную со вкусом. Однако даже небольшая гостиная может быть уютной и стильной, если соблюдать несколько правил:

Топ-4 правила для создания идеальной маленькой гостиной
Фото: flickr.com by Geoff Sloan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  • Отказ от стандартной корпусной мебели
    Эксперт по дизайну интерьера Юлия Тычино из издания "БелНовости" рекомендует отказаться от стандартных стенок в гостиной. Такая мебель создает ощущение загроможденности, что недопустимо для маленьких помещений.

  • Избегайте слишком ярких оттенков
    Яркие цвета могут создать дискомфорт в маленькой гостиной. Лучше использовать насыщенные цвета для акцентов, а основной фон оформлять в нейтральной гамме.

  • Правильный выбор дивана
    Многие считают, что для небольшой гостиной нужен маленький диван. На самом деле, такой диван может сделать комнату еще меньше визуально. Вместо этого выбирайте комфортный, стильный и достаточно большой диван.

  • Использование декоративных элементов
    Отказ от декора из-за страха перегрузить пространство — распространенная ошибка. Пустота также не добавляет уюта. Выбирайте стильные декоративные элементы, чтобы придать комнате индивидуальность и уют.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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