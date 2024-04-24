Женщина родила ребёнка через 2 года после пересадки сердца, несмотря на высокий риск отторжения трансплантированного органа

Женщина смогла родить ребёнка через 2 года после пересадки сердца

Жительница Тольятти родила ребёнка через 2 года после пересадки сердца.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

2 года назад женщину экстренно доставили в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова Минздрава России. У неё был поставлен диагноз "дилатационная кардиомиопатия". Её сердце не могло справиться даже с минимальной физической нагрузкой, поэтому врачи решили выполнить срочную пересадку сердца.

А уже менее чем через год женщина пришла к врачам Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В. П. Полякова, чтобы наблюдаться у них во время беременности.

"Мы провели консилиум совместно с врачами Клиник Самарского медицинского университета Минздрава России, где женщина наблюдалась ранее, телемедицинские консультации с федеральными медицинскими центрами. Были высокие риски отторжения трансплантированного органа и невынашивания беременности,” — рассказала заведующая кардио-акушерским дневным стационаром Людмила Гулецкая.

После двадцатой недели беременности жительницу Тольятти направили в Москву.

На 36 неделе женщина родила девочку в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского.

Отторжения пересаженного сердца удалось избежать.

Сейчас мама и её 1,5 месячная дочка чувствуют себя прекрасно, врачи наблюдают их на дому.