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Ни в коем случае не лечите перхоть этим домашним средством: оно пересушит волосы и кожу головы

NHS: при борьбе с перхотью нельзя использовать яблочный уксус

Здоровье

Доктор Балви рассказал, что если использовать народные методы для лечения перхоти, то можно существенно усугубить эту проблему. Об этом пишет NHS.

NHS: при борьбе с перхотью нельзя использовать яблочный уксус
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его словам, нет надежных исследований, подтверждающих, что народные методы помогают с перхотью. Вы только впустую потратите время.

"Если вы проводили какие-либо исследования в Интернете о лечении зуда кожи головы и перхоти, вы, возможно, читали о домашних средствах. Они могут варьироваться от яблочного уксуса и натуральных масел до спрея для ног. Несмотря на то, что у этих методов лечения могут быть некоторые истории успеха, нет убедительных исследований, подтверждающих эффективность этих решений", — сказал эксперт.

Врач подчеркнул, что яблочный уксус даже опасно использовать для лечения кожи головы. По его словам, он сильно высушивает волосы и саму кожу, что может привести к ухудшению состояния.

Доктор добавил, что стоит применять лечебные шампуни, содержащие селен и цинк.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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