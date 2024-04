Ни в коем случае не лечите перхоть этим домашним средством: оно пересушит волосы и кожу головы

Доктор Балви рассказал, что если использовать народные методы для лечения перхоти, то можно существенно усугубить эту проблему. Об этом пишет NHS.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication