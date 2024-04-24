Ни в коем случае не лечите перхоть этим домашним средством: оно пересушит волосы и кожу головы

Доктор Балви рассказал, что если использовать народные методы для лечения перхоти, то можно существенно усугубить эту проблему. Об этом пишет NHS.
По его словам, нет надежных исследований, подтверждающих, что народные методы помогают с перхотью. Вы только впустую потратите время.
"Если вы проводили какие-либо исследования в Интернете о лечении зуда кожи головы и перхоти, вы, возможно, читали о домашних средствах. Они могут варьироваться от яблочного уксуса и натуральных масел до спрея для ног. Несмотря на то, что у этих методов лечения могут быть некоторые истории успеха, нет убедительных исследований, подтверждающих эффективность этих решений", — сказал эксперт.
Врач подчеркнул, что яблочный уксус даже опасно использовать для лечения кожи головы. По его словам, он сильно высушивает волосы и саму кожу, что может привести к ухудшению состояния.
Доктор добавил, что стоит применять лечебные шампуни, содержащие селен и цинк.
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