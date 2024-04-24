Ешьте эти продукты весной, и простуда обойдет вас стороной: иммунитет будет вам благодарен

Весной многие сталкиваются с авитаминозом, что приводит к частым простудам. Об этом пишет Advice.News.
Чтобы поддержать иммунитет, важно следить за своим питанием и добавить в рацион продукты, повышающие защитные силы. Прежде всего, продукты должны быть богаты витаминам. Это авокадо, натуральный йогурт, чеснок и лук, цитрусы, морепродукты.
Также нужно есть продукты с повышенным содержанием витамина С. Это брокколи, болгарский перец, киви, мандарины и другие цитрусы, клубника. Витамин С увеличивает выработку белых кровяных телец, что является ключом к борьбе с инфекцией.
Важно ограничить потребление сладостей, газированных напитков и других продуктов, содержащих большое количество сахара. На иммунитет плохо влияет алкоголь, кофеин. Они способствуют обезвоживанию организма.
Включите в свой рацион овсяную, рисовую и манную каши. Полезны также напитки с медом, сладкими фруктами и соки из них.
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