Учёные определили наиболее опасное заболевание, которое может стать причиной новой пандемии

ESCMID: грипп обладает высоким потенциалом пандемии

Здоровье

По мнению ведущих мировых специалистов, грипп является наиболее опасным инфекционным заболеванием с высоким риском пандемии. Информация об этом поступила из пресс-службы The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID).

Фото: www.flickr.com by Студия Incendo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Можно сказать, что небольшие пандемии гриппа возникают каждую зиму, когда по миру распространяются новые сезонные штаммы этого вируса. Пока эти вспышки болезни хорошо контролируются, однако вирус быстро меняется и нет гарантий того, что со временем не возникнет более заразная и опасная форма гриппа. В таком случае контроль над пандемией гриппа будет быстро утерян", — отметил научный сотрудник из Кёльнского университета Хон Салмантон-Гарсия.

Исследования указывают на то, что более половины (57%) ведущих специалистов по инфекционным заболеваниям в мире выделили грипп как самое опасное заболевание, а 17% отнесли его ко второму месту. Это, по мнению ученых, свидетельствует о высокой степени угрозы гриппа как источника мировой эпидемии.

После гриппа на втором месте стоит "болезнь Х" — это простое название неизвестного патогена, который способен вызвать новую мировую эпидемию. Среди других подобных инфекций в списке также фигурируют вирус SARS-CoV-1, вирус Эбола, ближневосточный респираторный синдром и вирус Зика. Эти возбудители передаются легко воздушно-капельным путем и уже неоднократно становились причиной масштабных эпидемий в прошлом.

Специалисты призывают к непрерывному контролю за распространением указанных вирусов, а также к разработке вакцин и препаратов для эффективного управления инфекциями. Это, согласно исследователям, поможет в своевременной подготовке к новым эпидемиям и обеспечить защиту человечества.